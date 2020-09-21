عضو بالشيوخ: وعي المصريين جعلهم يرفضون دعوات جماعة الإخوان

قال الدكتور أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ، إن وعي المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، جعلهم يرفضون كل الدعوات المشبوهة التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية بالخروج ضد الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، مضيفًا أن الشعب يثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي بلا حدود وسياساته داخليًا وخارجيًا.

وأضاف عبد الماجد، في بيان له اليوم، أن المصريين يعلمون جيدًا التنمية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس السيسي والمشروعات العملاقة، التي دفعت عجلة الإنتاج ووفرت فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب والعمال، لذلك يقفون خلف قائدهم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشهم الباسل وشرطتهم الوطنية.

وأوضح أن المصريين فضحوا أكاذيب وإشاعات جماعة الإخوان برفضهم التحريض المستمر ضد مصر وقائدها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن المقاول الهارب فشل فشلاً ذريعًا في كل الدعوات التحريضية التي يدعو لها، حيث اكتشف الجميع نواياه ومحاولاته المدعومة من جماعات الإرهاب والتطرف والدول الداعمة له؛ من أجل ترويج أكاذيب ضد مؤسسات الدولة.