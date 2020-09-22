التحالف الحاكم في بولندا يوافق على استمرار المحادثات لتجنب انهيار الحكومة

وافق حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا على إجراء المزيد من المحادثات مع شريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم لتجنب انهيار الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

جاءت هذه الخطوة بعد دعوة وزير العدل البولندي زبيجنيو زيوبرو لزملائه في الحكومة إلى المحافظة على الائتلاف الحاكم رغم الخلافات حول مشروع قانون يمنح المسؤولين الذين ينتهكون القانون أثناء "خدمة المصالح العامة" في محاربة فيروس كورونا المستجد حصانة من الملاحقة القضائية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين كبار في حزب القانون والعدالة القول إن الحكومة مستعدة للعمل كحكومة أقلية ثم الدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا لم يتراجع زيوبرو وحلفاؤه عن معارضة مشروع القانون.

وقال متحدث باسم الحكومة بيوتر موللر في تصريحات إعلامية بعد اجتماع قادة حزب القانون والعدالة اليوم الاثنين إن "المحادثات ستتواصل... الوقت صعب، كما يحدث دائما في حالات سوء الفهم. نحتاج إلى توضيح الأمور وسنرى تأثيرات ذلك خلال الأسبوع الحالي".

من ناحيته قال زيوبرو خلال مؤتمر صحفي إن اليمين الموحد "أمامه مستقبل عظيم"، وحث الأحزاب على البقاء معا لأن الصراع يهدد أغلبية حزب القانون والعدالة في مجلس النواب.

قال زيوبرو: "حتى داخل العائلة الواحدة، تحدث نزاعات".

وينظر الحزب الحاكم إلى زيوبرو، زعيم فصيل " بولندا المتحدة" التابع لحزب القانون والعدالة والذي يسعى إلى استمالة الناخبين الأكثر تحفظا، على أنه يحرض على التمرد، بعد عدم دعم النواب من حزبه لتشريع اقترحه حزب القانون والعدالة الأسبوع الماضي.

ورفض فصيل زيوبرو يوم الجمعة دعم مشروع قانون الحصانة الذي اقترحه زعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي، في خطوة أثارت الحديث عن حكومة أقلية أو حتى انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال ساسة مقربون من كاتشينسكي إن زيوبرو وحزبه يحاولون الوصول إلى السلطة مقابل دعمهم.