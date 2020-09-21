شركة طيران أمريكية تدرب طياريها على طراز بوينج 737 ماكس

تعتزم شركة الطيران الأمريكية "أمريكان إير لاينز جروب" توزيع تعليمات محدثة اعتمادًا على الكمبيوتر إلى طياري الطراز الموقف تشغيله "بوينج 737 ماكس" في أواخر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ تدريب الطيارين على أجهزة محاكاة لنظم التشغيل المحدثة لهذا الطراز في نوفمبر المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة الطيران أعدت جداول التدريب قبل أن تعرف متى أو هل ستحصل شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات على موافقة السلطات الرقابية باستئناف تشغيل هذا الطراز، حيث ستتضمن هذه الموافقة برتوكولات تدريب الطيارين.

من ناحيتها تعارض نقابة طياري شركة أمريكان أيرلاينز خطة بدء تدريب الطيارين على النظم المحدثة للطائرة بوينج 737 ماكس، وتقول إن التسرع في هذه الخطوة يهدد سلامة الطيارين والركاب.

يذكر أن سلطات الطيران في العالم أوقفت استخدام طائرات بوينج 737 ماكس في مارس 2019 بعد حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا، خلال نحو خمسة أشهر، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.

ووفقًا لمذكرة داخلية تتوقع "أمريكان إير لاينز" السماح بستئناف تحليق طائرات بوينج 737 ماكس بنهاية يناير المقبل.