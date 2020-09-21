وزير الصحة الألماني: ألمانيا أفضل تجهيزا لمكافحة كورونا مقارنة بالربيع

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان، عن اعتقاده بأن ألمانيا حاليا أفضل تجهيزا لمكافحة كورونا مقارنة بما كانت عليه في الربيع الماضي.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال شبان المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء اليوم الاثنين:" على سبيل المثال، صرنا نعرف بشكل أفضل كيف يمكن توجيه قدرات وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات على نحو أدق وموجهة بشكل أفضل نحو الهدف".

وأضاف شبان أن قطاع الطب صار يعرف بشكل أفضل طرق العلاج المنطقية، وأشار إلى تزايد المتوفر من قدرات الاختبارات وتجهيزات الحماية لأطقم الرعاية المصابة " ونحن أفضل تجهيزا بصورة واضحة مما كنا عليه في الربيع الماضي".

ودعا شبان لقضاء عطلة الخريف والشتاء في ألمانيا ،محذرا من أن مخاطر إصابات جديدة ظهرت مع السفر في عطلتي الشتاء والصيف إلى أماكن خارج ألمانيا منها على سبيل المثال ايشجل في النمسا المشهورة بأنها مكان للتزلج.

وذكر الوزير أن ولاية بافاريا تكافح حتى اليوم بؤر العدوى التي نتجت عن هذه الأسفار " وأعتقد أن المرء بمقدوره أن يقضي عطلة جميلة في ألمانيا أيضا".