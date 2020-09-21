قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي آمن برؤية النظام الجديد منذ عام 2014، لافتًا إلى أنها تستهدف رؤية مصر 2030

وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن مصر لم تتقدم لتصنيف التعليم عالميًا، قائلًا إن التقدم بشكل رسمي يحتاج تكاليف واستعدادات.

وأشار إلى التقدم للتصنيف في عام 2021 بعد انتقاء عينة من طلاب المرحلة الابتدائية الرابعة بحسب شروط المؤسسات، موضحًا: «لها شروط من مدارس حكومية وخاصة لتمثيل الدولة والمجموعة».

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن المجموعة المختارة تمتحن نفس الامتحان المقدم لـ160 دولة، قائلًا إن نتيجة الامتحان ستكون الرد القاطع عما إذا كان نظام التعليم قد غير في شكل المجموع.