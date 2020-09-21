السفير الأمريكي في أفغانستان يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم في البلاد

أكد السفير الأمريكي لدى أفغانستان روس ويلسون، ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم والحد من أعمال العنف في أفغانستان.

وذكرت وزارة الخارجية الأفغانية -في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الاثنين - أن يلسون بحث مع وزير الخارجية الأفغاني حنيف أتمار، بدء إجراء محادثات سلام والتقدم المُحرز في عملية السلام، كما ناقشا البنود المتعلقة بوقف شامل لإطلاق النار في البلاد وإنشاء آلية لمراقبة الحد من العنف.

وأوضحت أن الطرفين بحثا أيضًا فرص توسيع نطاق العلاقات الثلاثية بين (أفغانستان - الولايات المتحدة - دول وسط آسيا) كجزء من الحشد الإقليمي لعملية السلام في أفغانستان.

من جهته.. أكد السفير الأمريكي التزام بلاده بالتعاون مع أفغانستان.