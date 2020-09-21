مصرع وإصابة 19 شخصا جراء انهيار مبنى سكني وسط الهند

أعلن مسئولون في الهند، اليوم الإثنين، مصرع ثمانية أشخاص على الأقل جراء انهيار مبنى سكني وسط البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن رجال الإنقاذ يعملون في الوقت الحالي للبحث عن العشرات من الأشخاص الذين يخشى أن يكونوا محاصرين تحت أنقاض المبنى المكون من أربعة طوابق في ولاية "ماهاراشترا".

وأضافت الشبكة الأمريكية أن 11 شخصا على الأقل قد أصيبوا جراء انهيار المبنى، وذلك وفقا لما أعلنه أحد المسئولين المحليين.

يذكر أن هذا المبنى يعود إلى أكثر من 30 عاما وكان يحتاج إلى إصلاحات ولم يتم تنفيذها بسبب الإغلاق بعد انتشار فيروس كورونا.

يعد انهيار المباني من الأمور الشائعة في الهند خلال موسم الأمطار الذي يستمر من شهر يونيو إلى سبتمبر كل عام، حيث تضعف مياه الأمطار الغزيرة أسس الهياكل التي تم تشييدها بشكل سيء أو قديمة.