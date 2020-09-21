الكلاب الصغيرة تتطلب عناية متواصلة بسبب احتياجاتها الكثيرة على عكس الأنواع الكبيرة، ولهذا على من يرغب في شراء كلب صغير مثل جريفون، أو بولونيز معرفة طريقة الرعاية اليومية له.

وحسبما ذكر موقع "فاوند انيملز" الأمريكي الخاص برعاية الحيوانات، فإن الكلاب من السلالات الصغيرة تحتاج إلى ما يلي:

- الرعاية لفترة طويلة

الكلاب الصغيرة تعيش لفترة أطول من الكبيرة؛ ولهذا قبل أن تقرر شراء كلب من السلالات الصغيرة عليك معرفة أنه سيعيش معك لمدة قد تتخطى الـ17 عامًا، على عكس الكبير الذي يعيش لمدة 12 عامًا ويبدأ جسمه في الضعف أمام الأمراض.

- الحمية الغذائية

يتطلب إطعام الكلاب من السلالات الصغيرة حساب عدد السعرات الحرارية في كل وجبة لأن جسمهم يحتاج إلى نسبة أقل من الكلاب الكبيرة لأن كمية الطعام تؤثر على صحتهم، ولهذا يجب معرفة كمية الطعام الجيدة ونوعه للحفاظ عليهم.

وغالبًا ما ينصح الطبيب البيطري بإطعام الكلاب الصغيرة الطعام المخصص لها في محلات بيع الحيوانات الأليفة لأنه يكون سهل على الفكين فيتناوله الكلب بسهولة ويمضغه.

- الحفاظ على ممارسه الرياضة

تحتاج الكلاب من السلالات الصغيرة إلى ممارسة الرياضة لأنهم يمتلكون كمية كبيرة من النشاط ولهذا يجب تخصيص ساعة يوميًا أو أقل لتحفيزهم على الرياضة مثل الركض أو اللعب بالكرة ولكن لا يجب الركض لمسافات طويلة لأن ساق هذه النوعية من الكلاب صغيرة ولا تتحمل كثيرًا.

- التدريب لتقليل العدوانية

على من يقرر اقتناء كلب صغير معرفة أنه أحيانًا يكون أكثر عدوانية مقارنة بالكلب الكبير، ولهذا يحتاج إلى تدريب جيد حتى يتأقلم على المنزل والعائلة ويتخلى عن عاداته السيئة في الهجوم على الغرباء لخوفه منهم.

ويجب أن تحتوي بعض حصص التدريب على فرصة لرؤية الكلب لكلاب أخرى من أنواع مختلفة وأصدقاء العائلة حتى يخوض تجارب كثيرة ويتعلم منها الانضباط في التعامل.