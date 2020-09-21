مياه أسيوط والوادي الجديد تنظم ورشة عمل لتطوير الأداء داخل معامل الشركة

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ورشة عمل لمسئولي المعامل بالشركة بمركز التدريب، لمناقشة تدعيم وتطوير الأداء ومعايير العمل داخل القطاع وكيفية تدعيم خرائط الـ GIS بأماكن سحب عينات ثابتة ومحابس الغسيل.

وأفادت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين، بأنه تم التأكيد على سلامة وسرعة الإجراءات المتبعة بكافة معامل الشركة الثابتة والمتنقلة، وذلك للاطمئنان على جودة المياه المقدمة للمواطنين، بحضور نائب رئيس قطاع المعامل بالشركة ومديري الإدارة العامة للجودة ومديرى المعامل .

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة مياه أسيوط، إن التنسيق بين مسئولي قطاع المعامل والمناقشة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي تعلنها الشركة للارتقاء بكفاءة العاملين به، وإتاحة فرصة جيدة لنقل الخبرات، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح الكيميائي إسلام حسنين نائب رئيس قطاع المعامل، أن ورشة العمل ناقشت كيفية تحديد نقاط ثابتة لسحب العينات وعمل محابس غسيل جديدة، والمساهمة بصورة مباشرة في تقديم حلول سريعة في حالة ورود أية شكوى من خلال التعرف على موقعها على الخريطة وتحديد أقرب مكان لها.

وأشار إلى أن، مثل هذه المناقشات والورش التعريفية ستستمر نحو تبادل الخبرات والمعارف بين الهيكل الإداري لقطاع المعامل، والذي يأتي ضمن جهود الشركة لضمان جودة المياه المقدمة لكل المواطنين بأسيوط.