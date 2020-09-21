الصحة الأفغانية تسجل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الإثنين، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة المصابين في البلاد إلى 39 ألفا و74 حالة.

وأضافت الوزارة -حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية- أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 1444 حالة.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.