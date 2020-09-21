الوزير يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تدعيم التعاون في مجالات النقل المختلفة

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، سبل دعم التعاون بين الجانبين في عدد من مشروعات مترو الأنفاق والسكك الحديدية الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة.

واستعرض الوزير - اللقاء الذي عُقد اليوم الاثنين - موقف المشروعات الجاري تنفيذها بين الجانبين مثل: مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع (حمادي - الأقصر) بطول 118 كم والممول من الجانب الكوري الجنوبي، حيث من المخطط تقديم العروض الفنية منتصف الشهر القادم من الشركات الكورية الجنوبية؛ تمهيدًا لبدء التنفيذ.. مؤكدًا أهمية هذا المشروع بالنظر لما يحققه من زيادة معدلات السلامة والأمان على خط (القاهرة - أسوان).

كما تم استعراض مشروع تصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا لاستيعاب تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو، والذي يتم التعاون الاستثماري فيه بين الجانبين، حيث وصل أول قطارين من هذه الصفقة خلال الفترة الماضية وسيتوالى وصول باقي القطارات تباعًا وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

وبحث الجانبان التعاون القائم في مشروع توريد وصيانة ستة قطارات للخط الثاني للمترو والذي تم توقيع عقود التوريد والصيانة الخاصة به مع شركة هيونداي روتيم الكورية بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، واستعرضا التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب ومنح الماجيستير من خلال وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA والوكالة الكورية لدعم التجارة والاستثمار KOTRA ومكتب التمثيل التجاري التابع لسفارة كوريا.

وأوضح الوزير أهمية التدريب لكافة العاملين بالوزارة باعتباره أحد عوامل نجاح منظومة النقل في مصر، لافتًا إلى أن الوزارة تهدف إلى توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر من خلال إنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي شرق مدينة بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص؛ لإنتاج الوحدات المتحركة الخاصة بالسكة الحديد والمترو والمونوريل والترام.

وقال إن هذا المجال يمكن أن يكون مجالًا للتعاون المثمر بين الجانب المصري والشركات الكورية الجنوبية على غرار ما قامت به الشركات الكورية الجنوبية سامسونج وLG في بني سويف، منوهًا بأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.

ولفت إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في كافة قطاعات النقل يمكن للشركات الكورية الدخول فيها مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط (الأقصر - السد العالي) بطول 224 كم، ومشروع المحطة متعددة الأغراض (حاويات وبضائع) بميناء سفاجا.

وأشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، موضحًا أنه تمت مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقًا لأسس علمية.