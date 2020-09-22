رئيس وزراء التشيك ينفي اعتزام الحكومة إغلاق الاقتصاد بسبب كورونا

قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيس، اليوم الاثنين، إن حكومته لا تعتزم قرض قيود تؤدي إلى إغلاق الاقتصاد لاحتواء فيروس كورونا المستجد في البلاد.



وحث رئيس الوزراء في خطاب تلفزيوني الشعب على ارتداء الأقنعة الواقية والتصرف بشكل مسؤول للحد من انتشار الفيروس.



وأضاف أن إلغاء إجراءات التباعد الاجتماعي بعد فصل الربيع الماضي كان خطأ من جانب الحكومة ولا تريد تكراره بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال رئيس الوزراء "لأن نريد إغلاق الاقتصاد وتهديد الوظائف. نريد تجاوز هذه الأزمة بإجراءات تقيد حياتنا بأقل درجة ممكنة".



يأتي ذلك فيما سجل الكورون التشيكي أكبر تراجع بين عملات الاقتصادات الصاعدة خلال الشهر الحالي بعد أن كان قد سجل أفضل أداء بين هذه العملات خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس الماضيين.



وتراجع الكورون التشيكي أمام اليورو بنسبة 5ر1 في المئة اليوم بسبب اتجاه المستثمرين نحو بيع الأصول المالية الأعلى مخاطرة على مستوى العالم، لتسجل العملة التشيكية أكبر تراجع لها منذ مارس الماضي.