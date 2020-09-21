مراكز أمريكية تؤكد انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

حدثت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، إرشاداتها بشأن فيروس كورونا، مؤكدةً انتشاره عن طريق قطرات الجهاز التنفسي أو الجزيئات الصغيرة مثل المتواجدة في الهواء، والتي تخرج عندما يتنفس الشخص.

وقالت المراكز في بيان لها -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- "تعد الفيروسات المحمولة جوا، بما في ذلك (كوفيد-19)، من بين أكثر الفيروسات المعدية وسهلة الانتشار".

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض قد اعلنت في وقت سابق أنه يعتقد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل أساسي بين أشخاص على اتصال وثيق (حوالي 6 أقدام أو أقل من مترين) "عبر قطرات الجهاز التنفسي التي تخرج عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث شخص مصاب".