زعم نائب رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، بولنت توران،

أن الرئيس أردوغان أجبر “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على نشر تغريدة باللغة التركية بعد كم من التصريحات والإجراءات الخاطئة.

وصور توران أن تغريدة ماكرون باللغة التركية هي انتصار لأردوغان قائلا: “وأنا أقول إن الشخص الذي دفعه لنشر تغريدة بالتركية يُدعى رجب طيب أردوغان”.

واحتفي البرلماني التركي بتغريدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم أنه ألمح إلى أن العقوبات في انتظار تركيا إن لم تستجب للتهدئة.

لكن عقب تغريدة توران تناقل رواد تويتر تغريدة سبق أن نشرها أردوغان بالفرنسية في الخامس عشر من يوليو عام 2016، متسائلين: من جعل أردوغان ينشر باللغة الفرنسية يا ترى؟!”.

وخلال تلك التغريدة أدان أردوغان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية.

وقال ماكرون في تغريدته عبر تويتر، باللغتين الفرنسية والتركية: “أرسلنا من أجاكسيو -في جزيرة كورسيكا- رسالة واضحة إلى تركيا. علينا أن نعيد فتح المجال لحوار مسؤول حسن النية، دون سذاجة. هذه هي أيضا دعوة البرلمان الأوروبي. يبدو أنها سُمعت. فلنتقدم إلى الأمام”.

وكان ماكرون قد استقبل نظرائه بالدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط من إيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا واليونان وجنوب قبرص، في جزيرة كورسيكا الفرنسية، وقال خلال القمة: “علينا نحن الأوروبيين أن نكون أقوياء وصارمين في مواجهة أردوغان” مؤكدا على أنه على أوروبا التحرك بشكل مشترك ضد الرئيس التركي، كما قال إنه يجب التفرقة بين الشعب التركي والحكومة.