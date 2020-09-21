فيفا يعتمد شركة الخليج للمخازن كداعم إقليمي ومزود لوجستي رئيسي لمونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين اعتماد شركة الخليج للمخازن كأول داعم إقليمي ومزود لوجستي رسمي لكأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022 ، وبذلك تصبح الشركة المقدم التشغيلي الرئيسي للحلول اللوجستية للبطولة التي ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر من العام نفسه.

تعتبر شركة الخليج للمخازن رائدة في مجال حلول شبكات الإمداد، بما في ذلك التخزين والشحن والخدمات التجارية وحلول نقل الأعمال الفنية والخدمات اللوجستية الخاصة بالفعاليات والتي تتخذ من قطر مقراً لها.

وستعتمد الشركة التي كانت الداعم الوطني والمزود اللوجستي الرسمي لكأس العالم للأندية 2019، على شبكة اتصالاتها القوية في مختلف أنحاء العالم لتقديم خدماتها لبطولة كأس العالم 2022 في الجوانب اللوجستية وسلسلة التوريد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية اليوم الاثنين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن، الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن الشركة تشهد اليوم إنجازا تاريخيا في سجلها، حيث تم تكليفها بتقديم المتطلبات اللوجستية لمونديال قطر 2022.

وأضاف :" اليوم أصبحنا لاعبا موثوقا به في الرحلة نحو مونديال 2022، وإننا نفخر بالقيام بدورنا في تحقيق إنجاز آخر في رؤية دولة قطر".

وشدد على أن الشركة تدخل هذه الاتفاقية وهي واثقة من أنها ستبرز ما طورته قطر على مر السنين من بنية تحتية رياضية ولوجستية من الطراز العالمي، مع تجسيد قيم الروح الرياضية وتشجيع المشاركة النشطة لعشاق كرة القدم والجماهير على أوسع نطاق ممكن.

من جهته، ، اعتبر مدير فيفا للشؤون التجارية سيمون توماس أن الخدمات اللوجستية تعتبر ضرورية لحدث كبير ومعقد مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم، لذا فإن انضمام شركة الخليج للمخازن إلي فيفا كداعم ومزود لوجستي رسمي للبطولة على الصعيد الإقليمي من شأنه أن يوفر للاتحاد الدولي والشركات التابعة دعماً كبيراً وخبرة حيوية في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد، مما سيضمن تنظيماً سلساً وفعالاً للبطولة.

وتقام منافسات كأس العالم في ثمانية ملاعب موزعة على مختلف أنحاء قطر، ثلاثة منها جاهزة تماما، في حين من المقرر الانتهاء من ملعبين آخرين بحلول نهاية العام.