أمريكا تعلن عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن بلاده ستفرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية وغيرها من الوحدات التابعة للجيش التي تحصل على الأسلحة.

وقال بومبيو في تحذير للدول في مختلف أنحاء العالم: "إذا ما انتهكتم حظر الأسلحة على إيران فأنتم تجازفون بالتعرض لعقوبات".

وأوضح وزير الخزانة ستيفن منوشين أن العقوبات الجديدة سوف تستهدف وزارة الطاقة الذرية الإيرانية. وسيتم فرض العقوبات أيضا على أفراد معينين تابعين للبرنامج.

وأعلن بومبيو أيضا عقوبات جديدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أصرت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع على "إعادة" فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. غير أنه لم تدعم أي دولة كبرى أخرى الإعلان الأمريكي بشأن إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران مجددا.