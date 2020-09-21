وزيرا الأوقاف والإعلام يشهدان تكريم الفائزين في مسابقة رؤية للفكر المستنير

شهد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزير الدولة للاعلام أسامة هيكل، اليوم، تكريم الفائزين في المسابقة البحثية "رؤية" للفكر المستنير بحضور رضا حجازي نائبًا عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

من جانبه أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن عملية البناء تقوم على محورين أساسيين، هما بناء الإنسان، وبناء الأوطان، وكلاهما لا ينفك عن الآخر، وأن داخل عملية بناء الأوطان تأتي عملية بناء الإنسان، ولا شك أن من الوزارات المعنية بذلك وزارات (الأوقاف، التربية والتعليم ، الإعلام ، الثقافة).

وأضاف جمعة خلال كلمته، أننا نعمل معًا لعقد مؤتمر كبير عن بناء الشخصية الوطنية يهدف إلى بناء الإنسان المصري في دولة عصرية حديثة.

ولفت إلى أن التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، أثمر عن العديد من المؤلفات منها: كتاب “بناء الشخصية الوطنية” والذي يُعد إنتاجًا علميا فريدًا ومتميزًا بعد المعالجة التربوية، والكتاب على وجازته يحمل مضامين علمية وتربوية عظيمة، منها: مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن العمل على تقوية الدولة الوطنية وترسيخ مبادئها واجب شرعيٌ ووطني.

وتابع أن أكثر الدول إيمانًا بمبدأ المواطنة وحرصًا على تطبيقه أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا، وأن العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عدائية ولن تكون، وأن التدين الرشيد إذا كان صحيحًا ووسطيًا يسهم بقوة في بناء دولة عصرية، وأن قضية المواطنة قضية عادلة، موضحًا أن الكتاب الآخر هو كتاب “القيم وقبول الآخر”.

ولفت إلى أن الكتابين يكمل بعضهما بعضًا، وهو عمل ضخم حول بناء الإنسان المصري بناء متكاملًا، وقد طبع في سلسلة “رؤية” وبفضل الله تعالى تُرجم كتاب “بناء الدول” إلى الإنجليزية والفرنسية في إطار سلسلة “رؤية ” المترجمة.

ونوه بأن رسالة المعلمين لا تختلف كثيرًا عن رسالة الأئمة والدعاة ، فكلتاهما تعملان على بناء الشخصية الوطنية وترسيخ القيم والأخلاق ، وأن الأخلاق والسلوك الثمرة الحقيقة للإيمان بالله (عز وجل) ، مؤكدًا على تفعيل مدونة السلوك لجميع الطلاب من أجل بناء الشخصية المصرية روحيًا وثقافيًا ومهنيًا.

وفي كلمته أكد أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، أن وزير الأوقاف يحمل فكرًا تنويريًا ووسطيًا، وأن إصدارات الأوقاف المصرية تُسهم إسهامًا عظيمًا في بناء الشخصية المصرية، ومصر تشهد نهضة كبيرة في شتى المجالات، ونعمل معًا من أجل بناء الشخصية المصرية ، وإبراز القيم المصرية العظيمة.

من جهته لفت رضا حجازي، أن بناء الأوطان وبناء الإنسان هدف كبير وعظيم ومسئولية مشتركة بين مؤسسات الدولة جميعها، وأن المسابقة الثقافية بين الأوقاف والتعليم أحدثت حراكًا عظيمًا في نشر الفكر الوسطي لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيًرا إلى أن استراتيجية الدولة هي بناء فرد يؤمن بالتعددية والاختلاف ليستطيع المنافسة عالميًا، وأن كتاب “القيم وقبول الآخر” الثمرة الحقيقية لهذا التعاون المشترك من خلال بث قيمة الرحمة والاحترام والإتقان والأمانة والمثابرة ، وهو إنجاز كبير للوزارتين والذي تطلب جهدًا مجتمعيًا كبيرًا .