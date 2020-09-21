إيداع 3 متهمين في عملية سوسة الإرهابية السجن في تونس

أودع القضاء التونسي اليوم الاثنين، ثلاثة متهمين في القضية المرتبطة بالعملية الإرهابية في سوسة في السادس من الشهر الجاري، السجن وأجلت التحقيق مع عدد آخر.



وأفاد المتحدث القضائي محسن الدالي بأن 16 متهما في القضية أحيلوا إلى النيابة العامة في القطب القضائي (جهاز قضائي) لمكافحة الإرهاب وجرى التحقيق مع 11 متهما وإيداع ثلاثة منهم السجن.



وأضاف الدالي لوكالة الأنباء التونسية أن القاضي أطلق سراح ثمانية من بين المتهمين في حين أجل التحقيق مع خمسة آخرين إلى جلسة لاحقة.



ومن بين المتهمين من تورط في تمجيد العملية الإرهابية بعد وقوعها، والتي حدثت في مفترق طرق بسوسة، وتمثلت في دهس ثلاثة عناصر إرهابية عبر سيارة رباعية الدفع لعناصر من دورية أمنية ومن ثم طعنهم، ما أدى إلى وفاة عنصر وجرح آخر ما زال يرقد بغرفة الانعاش.