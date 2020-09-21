 تعيين وزير الدفاع الأسبق في مالي با نداو رئيسا مؤقتا للبلاد - بوابة الشروق
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تعيين وزير الدفاع الأسبق في مالي با نداو رئيسا مؤقتا للبلاد

باماكو - أ ش أ
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 5:57 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 5:57 م

أعلن التليفزيون الرسمي في مالي اليوم الاثنين تعيين وزير الدفاع الأسبق "با نداو" رئيساً مؤقتاً للبلاد.

ذكرت الخبر شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها اليوم باللغة الإنجليزية في نبأ عاجل لها من دون التطرق للمزيد.


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