تعيين وزير الدفاع الأسبق في مالي با نداو رئيسا مؤقتا للبلاد

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أعلن التليفزيون الرسمي في مالي اليوم الاثنين تعيين وزير الدفاع الأسبق "با نداو" رئيساً مؤقتاً للبلاد.
ذكرت الخبر شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها اليوم باللغة الإنجليزية في نبأ عاجل لها من دون التطرق للمزيد.