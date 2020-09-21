تعيين وزير الدفاع الأسبق في مالي با نداو رئيسا مؤقتا للبلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن التليفزيون الرسمي في مالي اليوم الاثنين تعيين وزير الدفاع الأسبق "با نداو" رئيساً مؤقتاً للبلاد.

ذكرت الخبر شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها اليوم باللغة الإنجليزية في نبأ عاجل لها من دون التطرق للمزيد.