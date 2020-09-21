تداول 15 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط سفينة حاويات و8 سفن بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، وغادرته سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط -في بيان اليوم الاثنين- أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3 آلاف و441 شاحنة منها 701 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 32 ألفا و742 طنا من البضائع العامة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 83 ألفا و483 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17 ألفا و392 طنا.

وأوضحت أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 12 ألفا و365 طنا، شملت 3 آلاف و865 طن رمل، و8500 طن سوبر فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20 ألفا و746 طنا، تضمنت 12 ألفا و796 طن قمح، و7 آلاف طن ذرة، و3 آلاف و708 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي زنة 950 طنا.

وأضافت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 427 حاوية مكافئة، تحتوي على فواكة (فراولة)، وخضروات (بقدونس، فاصولياء، فول أخضر، وخضار مجمد مشكل)، بالإضافة إلى حاصلات زراعية (بصل، وأرز)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، المغرب، فرنسا، أسبانيا، ألمانيا، وسلوفينيا، بينما بلغت الحاويات الواردة 179 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 1495 حاوية مكافئة.