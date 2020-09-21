السودان يشكر الأصدقاء والأشقاء على المساندة والدعم

أعربت وزارة الخارجية السودانية، نيابة عن حكومة وشعب السودان، عن الشكر والتقدير على المساندة والدعم المقدم من "الأصدقاء والأشقاء والمنظمات"، التي وقفت إلى جانب السودان في ظل هذه الأوقات الصعبة، مؤكدة أن المساعدات وصلت في الوقت المناسب وأنها ستساعد في تخفيف الأضرار الناتجة عن السيول والفيضانات.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الاثنين - أنها تابعت بمزيد من الفخر والاعتزاز المعينات والمساعدات الإنسانية التي وصلت البلاد في الأيام الماضية، معربة عن شكرها وتقديرها للجميع.



وشددت على أن الحاجة لازالت ماسة لمواصلة الدعم في مجالات الإيواء والغذاء والصحة، خاصة في ظل تزايد الآثار الصحية للفيضانات والأمطار.