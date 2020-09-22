 الصحة العراقية: سيتم تجهيز كمية من لقاح كورونا تكفي لتغطية 20% من سكان البلاد - بوابة الشروق
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الصحة العراقية: سيتم تجهيز كمية من لقاح كورونا تكفي لتغطية 20% من سكان البلاد

لقاح كورونا - ارشيفية
لقاح كورونا - ارشيفية
بغداد - أ ش أ
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 10:08 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 10:08 م
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، دخول البلاد ضمن الدول الموقعة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi) من ضمن ١٥٦ دولة قد انضمت الى التحالف لحد الآن.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء اليوم الاثنين - أنها "وقعت يوم أمس اتفاقية الالتزام مع التحالف ( Gavi) والتي بموجبها سيقوم التحالف بتجهيز العراق بكمية من اللقاح الخاص بفيروس كورونا تكفي لتغطية ٢٠%من السكان".

وأشارت الوزارة إلى أن "الفئات ذات الخطورة العالية مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة ومنتسبي وزارة الصحة والقوات الأمنية، ستكون على رأس القائمة لأخذ اللقاح فور وصوله للبلد".

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