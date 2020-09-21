كينيا تعتزم ربط الموانئ بالسكك الحديدية وأنابيب النفط لتعزيز مكانتها كمركز لوجيتسي

قال جون نجومي رئيس مؤسسة التنمية الصناعية والتجارية في كينيا، إن بلاده تستهدف دمج موانئها العامة مع خطوط السكك الحديدية وخطوط أنابيب النفط لتعزيز صناعة الخدمات اللوجيستية لديها وخفض تكلفة ممارسة الأعمال.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نجومي القول في مقابلة مع صحيفة "إيست أفريكان" إن بلاده تسعى إلى التحول كمركز لوجيستي دولي على غرار سنغافورة ودبي.



وبحسب الخطة فإن مؤسسة التنمية الصناعية والتجارية ستشارك في التنسيق بين هيئة موانئ كينيا ومؤسسة سكك حديد كينيا وشركة خطوط أنابيب كينيا تحت مظلة تسمى "شبكة نقل ولوجيستيات كينيا".



يذكر أن ميناء مومباسا الكيني يعتبر النافذة البحرية للعديد من الدول الحبيسة في شرق أفريقيا. وينطلق خط السكك الحديدية في كينيا البالغ عمره أكثر من 100 عام من ميناء مومباسا إلى أوغندا عبر بلدة مالابا الحدودية.



كما تمتد خطوط أنابيب المنتجات النفطية من الميناء إلى ساحل بحيرة فيكتوريا عبر إقيلم كيسماو، حيث يمكن تصدير هذه المنتجات إلى دول أفريقية أخرى.



وقال نجومي في المقابلة إن الدول الأفريقية الأخرى ستستفيد من تحسين كفاءة تشغيل الموانئ وخطوط الأنابيب وخطوط السكك الحديدية تحت مظلة واحدة، مضيفا: "سيؤدي هذا إلى تقليل تكلفة تشغيلها لأنها ستعمل معا بطريقة متشابكة.