أستراليا: تراجع إصابات كورونا لأدنى مستوى خلال 3 أشهر

سجلت أستراليا اليوم الاثنين أدنى تراجع يومي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال ثلاثة أشهر حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية.

وبحسب السلطات، فإن الحصيلة اليومية الجديدة التي بلغت 16 إصابة هي أدنى معدل ارتفاع يومي في الإصابات منذ 14 يونيو، وسجلت حالتا وفاة جديدتان.

وسُجلت معظم الحالات الجديدة مرة أخرى في ولاية فيكتوريا التي تقع في جنوب شرق البلاد وتعد بؤرة الموجة الثانية لتفشي الفيروس في أستراليا.

وتأكدت إصابة 11 شخصا بالفيروس أمس مقارنة بتسجيل عدد قياسي في أوائل أغسطس بلغ 725 إصابة.

ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد أكثر من 26 ألف حالة إصابة، في حين يبلغ إجمالي الوفيات أكثر من 812 حالة وفاة.