تيريزا ماي تنتقد خطة جونسون لمخالفتها القانون الدولي بشأن بريكست

انتقدت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، خطة بوريس جونسون لانتهاكها القانون الدولي فيما يتعلق بقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وأشارت إلى أنها لن تصوت لصالحها في البرلمان، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وفي توبيخ علني نادر لخليفها، قالت ماي إن حكومة جونسون "لم تفهم حقًا" ما كان يتعين عليها الالتزام به عندما وقعت اتفاق الخروج قبل أقل من عام، وانتقدت جونسون لقيامه بالتخلي من جانب واحد عن اتفاقية دولية.

وأضافت ماي في خطاب لها أمام مجلس العموم اليوم:" الحكومة تتصرف بشكل متهور وبطريقة غير مسؤولة"، وتابعت: "هذا الأمر سيؤدي إلى إحداث ضرر لا يوصف بسمعة المملكة المتحدة".

وأوضحت ماي أن هذا التشريع غير ضروري لأن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يحتوي بالفعل على أحكام من شأنها أن تسمح للمملكة المتحدة بالدفاع عن مصالحها ضد الاتحاد الأوروبي. وحذرت من أن خطوة جونسون تهدد أيضًا وحدة اراضي المملكة المتحدة.