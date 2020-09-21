نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا: معدلات الإصابات اليومية بالفيروس معقولة

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن تسجيل حالات الإصابات بفيروس كورونا مازال مستمرًا، ولكن بمعدلات يومية معقولة وحالات بسيطة.

وأضافت العسال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «Dmc»، مساء الاثنين، أن التجارب السريرية للقاح كورونا تتم تحت إشراف اللجنة العلمية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، فضلًا عن إجراء بعض التجارب في المستشفيات الجامعية تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتابعت: «نحن حاليًا في مراحل تجميع معلومات وبيانات عن الدراسات الإكلينيكية التي كانت تطبق في الفترة الماضية»، مشيرة إلى أن معظم تلك البيانات بصدد النشر خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن تسجيل 115 إصابة و20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 102015 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5770.