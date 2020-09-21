الصين تهدد بالرد على زيارة مسؤول أمريكي لتايوان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، اليوم الاثنين، إن زيارة المسؤول الأمريكي كيث كراتش لتايوان تعد استفزازا سياسيا للصين، وهي إجراء قد يشجع قوى الاستقلال التايوانية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وانج القول إن الصين سوف تتخذ إجراءات مضادة ضد المسؤولين الأمريكيين الذين شاركوا في هذا الاستفزاز السياسي.

وأكد وانج مجددا معارضته لأية علاقات رسمية بين تايوان والولايات المتحدة.

وكان المبعوث الأمريكي البارز كراتش قد وصل إلى تايوان يوم الخميس الماضي لحضور حفل تأبين للرئيس الراحل، لي تنج-هوي. وهذه ثاني زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي بارز لتايوان خلال شهرين.

وقال المتحدث وانج يوم الخميس أيضا إن بكين قدمت احتجاجات "رسمية" للولايات المتحدة بشأن زيارة كراتش لتايبيه.

وأوضح المتحدث: "تعارض الصين بحسم أي شكل من أشكال العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان".

وتصاعدت حدة التوترات بين الصين والولايات المتحدة على عدة جبهات على مدار العام الماضي، في ظل وجود منازعات بين الدولتين بشأن التجارة، وجائحة فيروس كورونا المستجد، وتعزيز الوجود العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي، وسياسات بكين في هونج كونج، وإقليم شينجيانج.