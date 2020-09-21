حزب حماة الوطن يؤكد زيف دعوات التظاهر الفاشلة وشائعات القنوات المعادية

كشف الدكتور أحمد زكريا، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، زيف دعوات التظاهر والشائعات التي تبثها القنوات العربية الناطقة باللغة التركية، وأبواق الجزيرة وأخواتها؛ من أجل بث الفتن والأكاذيب ضد الشعب المصري، موضحًا أن الشعب المصري لفظ الجماعة منذ زمن بعيد، واختار طريق التنمية والدليل أن تلك الدعوات تكررت كثيرًا ولم يستجب لها أحد طوال تلك السنوات.

وقال زكريا، في بيان له اليوم، إن أسباب فشل دعوات التظاهر منها ثقة الشعب في جهود التنمية والمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات القومية، وتحقيق الإنجازات على أرض الواقع؛ لتثبت فشل أكاذيب ومخطط الجماعة الإرهابية ودعواتهم، فضلًا عن انكشاف مخططهم حيث يقومون بتجميع بعض الأفراد في مكان ضيق ويتم تصويرهم، ومن ثم ينتقلون من مكان إلى آخر حتى يثيروا البلبلة، من خلال لجانهم الإلكترونية.

وأضاف أن المصريين لديهم الوعي الكافي كما أن مخطط الجماعة الإرهابية فشل ولم يخرج أحد للتظاهر، وسيحاول الإخوان والمأجورين الهروب من الفشل مثلما حدث قبل ذلك، موضحًا أن المرتزقة همهم الأول هو المال، والإخوان همهم الأول السلطة، والشعب المصري دائما يثبت أنه على قدر المسئولية.