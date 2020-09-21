 سونا: لبنان يعتذر رسميا للسودان عن الامتناع عن إجلاء عالقين - بوابة الشروق
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سونا: لبنان يعتذر رسميا للسودان عن الامتناع عن إجلاء عالقين

لبنان - ارشيفية
لبنان - ارشيفية
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 6:42 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 6:42 م
ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن جمهورية لبنان قدمت اعتذارًا رسميًا للسودان عن امتناعها عن فتح مطارها الدولي لإجلاء السودانيين العالقين بها، إثر انتشار فيروس "كورونا".

جاء ذلك لدى استقبال مدير عام سلطة الطيران المدني بالسودان إبراهيم عدلان، سفيرة جمهورية لبنان بالخرطوم ديما حداد، والتي قدمت اعتذار بلادها رسميًا عن امتناعها عن تقديم تسهيلات الإجلاء للسودانيين العالقين عبر مطار بيروت أثناء جائحة (كوفيد-19).

وكان السودان قابل ذلك الإجراء بالمثل، فيما تم قبول الاعتذار، وأصدرت سلطة الطيران المدني قرارًا بعودة عمليات الإجلاء إلى طبيعتها.

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