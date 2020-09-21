 اليونان: تسجيل 453 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بكورونا في البلاد - بوابة الشروق
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اليونان: تسجيل 453 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بكورونا في البلاد

أثينا - أ ش أ
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 10:00 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 10:00 م

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، تسجيل حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغت 453 إصابة جديدة، إضافة إلى 6 حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الاثنين - إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 15595 حالة، وخلال اليوم الأخير تم تسجيل 35 إصابة عند المعابر الحدودية و184 حالة في مخيم جديد للمهاجرين في جزيرة ليسبوس.

وأضافت الوزارة أن حصيلة ضحايا الفيروس وصلت إلى 344 حالة، وبلغ متوسط أعمار المتوفين 78 سنة، وبلغ عدد المصابين في غرف العناية المركزة 79 شخصا في الوقت الحالي.

يذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في اليونان تستمر في الزيادة منذ أواخر يوليو الماضي، وقد تم تسجيل الحصيلة القياسية السابقة للإصابات الجديدة يوم 10 سبتمبر الجاري، والتي بلغت 372 حالة.


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