جامعة سوهاج تحدد 27 سبتمبر لتسكين الطالبات القدامى بالمدن الجامعية

عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اجتماعًا بمجلس إدارة المدن الجامعية، وذلك لمناقشة مواعيد تسكين الطلاب الجدد والقدامي للعام الدراسي الجديد 2020 /2021، بحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، سامية زايد مدير إدارة المدن، الدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة بالجامعة، عفت حلمي الأمين العام المساعد، والدكتور محمد حلمي مدير الإدارة الطبية، وعدد من مديري الإدارات المعنية.

وقال رئيس الجامعة، إن تسكين الطالبات القدامي بالمدن سيبدأ اعتبارًا من يوم 27 سبتمبر الجاري، وللطلاب القدامي يوم 4 أكتوبر القادم، أما بالنسبة لموعد تسكين الطلاب الجدد سيكون بدءً من الأحد 11 أكتوبر القادم.

وأشار إلى أن من لهم الأولوية في التسكين هم طلاب الكليات العملية الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدًا من داخل وخارج المحافظة، وطلاب الكليات النظرية المقيمين خارجها والراغبين في السكن.

ولفت إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا مصروفات الإقامة والتغذية، حيث تم تحديد مبلغ 300 جنيه للإقامة بالمدن فقط بدون تغذية، ومبلغ 500 جنيه للإقامة شاملة التغذية، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة في أول شهر للإقامة، مضيفًا أن تكلفة الإقامة للوفود من الخارج ستكون 750 جنيهًا بدون تغذية، و1500 جنيه بالتغذية.

وأوضح الدكتور صفا محمود، أن الجامعة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا، والاكتشاف المبكر له، مع المتابعة المستمرة للمستجدات أول بأول.

وأضاف أنه سوف يتم إجراء تحاليل التهاب الكبدي الفيروسى (B-C)، وتحليل أخر للكشف عن متعاطي المخدرات، وذلك انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة في الحفاظ على صحة وسلامة طلابها.

من جانبها أضافت سامية زايد، أن تكلفة السكن بالجناح المطور للطلاب تبلغ 30 جنيهًا لليوم الواحد بدون تغذية، وذلك في حالة وجود أماكن خالية، أما لطلاب الدراسات العليا تبلغ 50 جنيهًا للإقامة دون تغذية، مشيرة إلى أنه ستكون تكلفة الإقامة للوفود 10 جنيهات عن كل ليلة بدون تغذية، مع التزام الطلاب بارتداء الكمامات خلال الحصول على وجباتهم من المطعم.

الجدير بالذكر أنه نظرًا لأهمية ودور صندوق التكافل بالجامعة، في تقديم الرعاية الاجتماعية للطلاب غير القادرين، لتعزيز فرص التكافؤ بين جميع الطلاب، فقد تم تحديد يوم 30 نوفمبر القادم ليكون أخر يوم لاستقبال طلبات الراغبين للاستفادة من خدمات الصندوق من أجل مساعدتهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية.