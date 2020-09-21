المرصد السوري: قصف صاروخي تركي على شمال الرقة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، إنه رصد قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية على قرية «كورحسن» في ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة، ما أسفر عن إصابة عنصر من قوات النظام المتمركزة في القرية، وإلحاق أضرار مادية بمنازل المدنيين.

وأضاف المرصد السوري، عبر موقعه الإلكتروني، مساء الاثنين، أنه رصد صباح اليوم تبادلاً للقصف المدفعي والصاروخي بين قوات القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق «نبع السلام» من جهة، و«قسد» من جهة أخرى على محاور ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، حيث قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرية عبدوكي ومحيطها وقرية سارونج وصوامع قزعلي، تزامنا مع قصف «قسد» لمواقع الفصائل الموالية لتركيا في الطرف المقابل.