ترجيحات بريطانية بعودة الوضع إلى طبيعته بحلول الصيف حال نجاح لقاح كورونا

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن الوضع في بلاده بشأن فيروس كورونا قد يعود إلى طبيعته بحلول الصيف المقبل، إذا نجح اللقاح وتم طرحه في أوائل عام 2021.

وأوضح وزيرالصحة في تصريح، اليوم الاثنين، أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر ضعفا في نهاية هذا العام.

وأضاف أن "اللقاح قد يكون متوفرا للعموم في النصف الأول من العام المقبل، إذا سارت الأمور على ما يرام ... لا تزال هناك فرصة لتوفير اللقاح قبل عيد الميلاد (رأس السنة)، وأول الناس الذين سيحصلون عليه، هم الأشخاص الأكثر ضعفا"، وفقا لوكالة "رويترز".

هذا وتبحث السلطات البريطانية فرض إجراءات العزل العام مرة أخرى لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعد تسجيل ارتفاع في وتيرة الإصابات.

وتشهد بريطانيا مؤخرا ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بالمرض، إلى ما لا يقل عن 6 آلاف حالة يوميا، وسجلت البلاد حتى الآن 41777 حالة وفاة، وهي الحصيلة الأعلى في أوروبا، والخامسة على مستوى العالم.