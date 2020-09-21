تقارير: 12 قتيلا في حادث تصادم على طريق سريع قرب حرائق الغابات بالبرازيل

لقي 12 شخصًا حتفهم اليوم الأحد في حادث تصادم على طريق سريع فى البرازيل بعد أن سقطت شجرة محترقة ، على ما يبدو بسبب حرائق الغابات ، على الطريق السريع ، وذلك وفقًا لوسائل إعلام محلية.

ونقلت وسائل إعلام برازيلية عن مصادر بقوات الأمن المحلية القول إن سائق سيارة فان تفادى الشجرة المحترقة واصطدم بمقدمة سيارته بمقدمة شاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس .

أسفر الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة باتوس دي ميناس بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرقى البلاد ، عن مقتل 11 من ركاب السيارة ، بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات ، وسائق الشاحنة.

وتردد أن أحد الركاب نجا من الحادث غير أن إصابات لحقت به .