عبدالله السعيد يعود لتشكيل بيراميدز أمام الحدود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، في المباراة التي ستُقام مساء اليوم الأثنين على ستاد الدفاع الجوي، لحساب الجولة الـ28 من الدوري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة عبدالله السعيد مرة أخرى كأساسيا بعد أن غيابه عن الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي، علي جبر، عبدالله بكري، محمود حمادة

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمر جابر، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد فاروق، جون أنطوي

وعلى مقاعد البدلاء كل من : أحمد الشناوي، طارق طه، إبراهيم حسن، محمد عطوة، عمر العيوني، إيريك تراوري، محمد فتحي محمد.