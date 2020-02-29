مجلس المصالحة في أفغانستان يدعو طالبان لإنهاء العنف ووقف إطلاق النار

دعا المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان اليوم الاثنين، حركة طالبان إلى إنهاء العنف ووقف إطلاق النار، في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي للسلام.

وقال عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية - في بيان، أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - إن أفغانستان تمر بمنعطف تاريخي وإن وفد السلام منشغل بإجراء محادثات مع طالبان لمدة أسبوع.. مضيفا أن المحادثات الجارية تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم وتحقيق السلام.

وأفاد بأن أفغانستان غارقة في الحرب والعنف على مدى السنوات الأربعين الماضية، مما أودى بحياة العديد من الأبرياء.

وأضاف بيان المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان "سئم الناس الحروب والصراعات المستمرة. لقد أثبت التاريخ أن الحرب ليست الحل للصراعات، وأن المحادثات وحدها هي التي يمكن أن تمهد الطريق لحياة سلمية".