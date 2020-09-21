استقالة مؤسس شركة نيكولا كورب من رئاستها

أعلنت شركة نيكولا كورب الناشئة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية والتي دخلت مؤخرا في شراكة مع مجموعة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز استقالة مؤسسها من منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وهو ما يزيل هدفا رئيسيا للمنتقدين لكنه يثير الشكوك حول اتجاه الشركة في المستقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان أصدرته الشركة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد القول إن ستيفن جيرسكي عضو مجلس إدارة نيكولا كورب سيجل محل تريفور ميلتون نجم مواقع التواصل الاجتماعي والذي أسس الشركة عام 2014.

يأتي إعلان استقالة ميلتون من منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بعد اقل من أسبوعين من إصدار أحد المستثمرين تقريرا شكك فيه في بيانات الشركة وهو ما دفع هيئة سوق المال ووزارة العدل الأمريكيتين إلى فتح تحقيق في الموضوع.

وتواجه شركة نيكولا كورب فترة عصيبة في أعقاب فترة قصيرة من ارتفاع سعر سهمها عقب قرار شركة جنرال موتورز المفاجئ شراء حصة قيمتها ملياري دولار في الشركة الصاعدة وتصنيع الشاحنة الكهرببائية الجديدة التي طورتها نيكولا.