ميانمار تعتزم إنفاق 755 مليون دولار إضافية لمكافحة كورونا

مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نقلت ميانمار أكثر من تريليون كيات (755 مليون دولار أمريكي) من وزارة التخطيط والمالية والصناعة لتخصيصها لمكافحة الفيروس وتقليل آثاره، حسبما قالت زعيمة البلاد أون سان سو تشي في كلمة بثها التليفزيون في وقت متأخر اليوم الإثنين.



وقالت سو تشي "لقد خصصنا أكثر من تريليون كيات للوفاء باحتياجات معركتنا ضد فيروس كوفيد- 19 فقط، كما أن لدينا ميزانية منفصلة للكوارث الطبيعية الأخرى".



وحثت سو تشي المواطنين على عدم الذعر قائلة إن الحكومة أعدت كل ما في وسعها لتحقيق النجاح في احتواء انتشار الفيروس.



وأضافت أنه لن يتم استخدام اللقاح لشعب ميانمار دون التأكد من فعاليته.



وسجلت ميانمار اليوم الاثنين 610 حالات جديدة وست وفيات بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 6151 إصابة و98 وفاة.