وزير الصحة التشيكي يستقيل من منصبه بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة التشيكية جابريلا ستانيوفا، اليوم الاثنين، استقالة وزير الصحة أدم فويتيك من منصبه؛ جراء ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقالت ستانيوفا - في تصريحات نصية أدلت بها لشبكة "سي إن إن" الأمريكية - "فويتيك استقال.. هو أراد أن يخلق مساحة لتقديم حلول جديدة لمكافحة جائحة كورونا".

وكانت التشيك قد شهدت تزايدا كبيرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت نسب الإصابة إلى مستويات أكبر من التي تم تسجيلها خلال مرحلة الذروة في فصل الربيع الماضي.

يذكر أن السلطات التشيكية كانت قد شددت على تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، حيث ألزمت المواطنين بارتداء الكمامات بدءا من يوم الجمعة الماضي داخل المدراس وكافة الأماكن العامة المغلقة، مثل وسائل المواصلات والمحال التجارية.