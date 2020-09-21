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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد اندلاع حريق في مخيم فاثي للاجئين بجزيرة ساموس اليونانية.

وتسبب الحريق في أضرار مادية، ولم يسفر عن تسجيل أي إصابات أو وفيات.