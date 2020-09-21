 بالفيديو.. حريق في مخيم فاثي للاجئين باليونان - بوابة الشروق
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بالفيديو.. حريق في مخيم فاثي للاجئين باليونان

نور رشوان
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 11:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 11:07 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد اندلاع حريق في مخيم فاثي للاجئين بجزيرة ساموس اليونانية.

وتسبب الحريق في أضرار مادية، ولم يسفر عن تسجيل أي إصابات أو وفيات.


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