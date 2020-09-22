 مدير طب بيطري قنا: ظهور قرود بإحدى القرى شائعات - بوابة الشروق
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مدير طب بيطري قنا: ظهور قرود بإحدى القرى شائعات

قرد - ارشيفية
قرد - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 11:48 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 11:48 م
قال إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري في قنا، إن ظهور قرود في إحدى القرى بمحافظة قنا شائعات، قائلًا إن لجان الطب البيطري لم ترصد شيئًا من هذا القبيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أنه من المرجح أن يكون شخص التقط مجموعة من اللقطات.

ولفت إلى أن «القرية ليس حولها منطقة جبلية أو مكان غابات لإحضار القردة»، لافتًا إلى أن القردة من الممكن أن تكون ملكًا لمواطن ثم اختفت بسرعة، وفقًا لتعبيره.

من جانبه أوضح سراج الدين عبدالرازق، أحد أهالي القرية، أن القرود قفزت من سيارة على الصحراوي، مضيفًا أن بعض الأهالي شاهدوا القرود يوم الجمعة الماضية بعد الخروج من صلاة الجمعة.

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