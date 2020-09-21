مبادرة فنية سعودية فى جدة تُبرز صور الانتماء الوطني

تنطلق بمدينة جدة السعودية غدا الثلاثاء فعاليات المبادرة الفنية لجاليرى فنون المها لمعلمي ومعلمات التربية الفنية بإدارة تعليم جدة، والتي يجرى خلالها عرض الإبداعات التشكيلية للمعلمين والمعلمات، وتعبر عن الانتماء الوطني.

وقالت الفنانة مها ياسين، رئيسة جاليرى فنون المها، فى تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ) اليوم الاثنين إن المبادرة تسعى لتفعيل دور المدارس فى نشر الثقافة التشكيلية، والتعريف بالفنون البصرية فى أوساط الطلاب، وتشجيع الأنشطة الفنية بالمدارس، وتقديم الأعمال التشكيلية لمجموعة من معلمي التربية الفنية للجمهور.

وأشارت إلى أن مدينة جدة تصدح وتغرد فناً فى مناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية، وأن عشرات الفعاليات الفنية انطلقت بالمدينة بمشاركة الفنانين التشكيليين بكل أطيافهم ومدارسهم الفنية.

ولفتت إلى أن مبادرة جاليرى فنون المها، والتي استهدفت تقديم الأعمال التشكيلية لمعلمي ومعلمات التربية الفنية لجمهور مدينة جدة، هي واحدة من عشرات المعارض والفعاليات التي تواصل انطلاقها على أرض المدينة الغنية بالمبدعين فى شتى فروع الإبداع، وذلك بمشاركة النادي الأدبي ، وجمعية الثقافة والفنون فى جدة.

وفى سياق متصل، قالت الفنانة التشكيلية السعودية، سلوناس داغستانى، لـ ( د. ب. أ ) إنها وعشرات الفنانين والفنانات، يشاركون فى عرس الوطن بعشرات الأعمال الفنية والتشكيلية من لوحات ومنحوتات، وأعمال تراثية فى شتى المراكز والمعارض الثقافية والفنية على أرض مدينة جدة.

وأكدت أن ذلك يثبت حالة من الحراك الفني التي تتجدد على كل أرض السعودية فى شهر سبتمبر فى كل عام، حيث تحل ذكرى اليوم الوطني للمملكة.

ووصفت داغستانى اليوم الوطني في السعودية، بأنه بمثابة عرس كبير يعبر فيه الفنانون عن انتمائهم للوطن، وتعلقهم بكل ذرة من ذرات ترابه.