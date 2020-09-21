 الحكومة الألمانية تخطط لتمويل 20 ألف وظيفة جديدة في قطاع التمريض - بوابة الشروق
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الحكومة الألمانية تخطط لتمويل 20 ألف وظيفة جديدة في قطاع التمريض

ينس شبان
ينس شبان
د ب أ
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 10:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 10:55 ص

يعتزم وزير الصحة الألماني ينس شبان، تمويل 20 ألف وظيفة جديدة في قطاع التمريض.

وقال شبان، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "العمل في التمريض سيصبح جذابا مجددا، عندما يشارك في العمل المزيد من الزملاء والزميلات... لذلك سنمول 20 ألف وظيفة مساعد جديدة في رعاية المسنين، وستستفيد من ذلك كل دار رعاية في ألمانيا".

ومن المقرر تقديم مشروع قانون لتحسين الرعاية الصحية إلى مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021.

ووفقا لبيانات الوزير، سيُجرى تمويل 20 ألف وظيفة جديدة بالكامل عبر رسوم إضافية للأجر من خلال صناديق التأمينات التمريضية.


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