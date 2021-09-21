تطعيم 2600 مواطن بالمراكز الجديدة في بورسعيد ضد كورونا

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مراكز لقاح كورونا الجديدة التابعة لحملة "اطمن معنا وسجل الآن"، استقبلت أمس الإثنين، 2600 مواطن، حيث بدأت فى استقبال المواطنين من الساعة العاشرة صباحًا واستمرت حتى العاشرة مساءً.



جاء ذلك بالمواقع الآتية:" مركز شباب الحي الإماراتي، ومركز شباب الاستاد والمدينة الرياضية، ومكتبة الطفل ببورفؤاد".



وأوضح المحافظ، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات المتبعة للتيسير على المواطنين خلال الحصول على اللقاح، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين، وخاصة كبار السن أثناء الحصول على اللقاح.



وتعد هذه المراكز ضمن خطة محافظة بورسعيد للتوسع في المراكز بما يساهم في منع الازدحام ويوفر مراكز للتطعيم في مختلف المناطق بالأحياء وبمدينة بورفؤاد.