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تحدث أحمد ياسر ريان، مهاجم ألتاي سبور التركي، عن المنافسة مع الثنائي محمد شريف ومصطفى محمد، في التشكيل الاساسي لمنتخب مصر.

وقال أحمد ياسر ريان في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "منافسة قوية وتجعل كل منا يريد أن يخرج أقصى ما لديه ليساعد المنتخب".

وأضاف: " الاستدعاء لمنتخب مصر شرف كبير لي وأنا على تواصل مستمر مع ضياء السيد المدرب العام".

وأكمل: "أتمنى أن يتوج الأهلي ببطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، كما أتمنى أن يفوز في مباراة طلائع الجيش بالسوبر المحلي".

وأتم: "سبب عدم انضمامي لمعسكر المنتخب السابق هو تأخير قيدي في نادي ألتاي التركي".