 أسامة ربيع ناعيا المشير طنطاوي: فقدنا بطلا قوميا محبا لوطنه - بوابة الشروق
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أسامة ربيع ناعيا المشير طنطاوي: فقدنا بطلا قوميا محبا لوطنه

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 9:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 9:58 م

نعى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة" على شاشة "إكسترا نيوز"، إن مصر فقدت بطلًا قوميًّا وطنيًّا محبًا لوطنه، ودافع عنها في حرب أكتوبر 1973 وأبلى بلاء حسنًا.

وأضاف أن المشير طنطاوي تولى وزارة الدفاع لنحو 21 سنة، أرسى خلالها منظومة الانضباط والتدريب داخل القوات المسلحة المصرية.

وأشار إلى أن توليه إدارة شؤون البلاد في 2011، جاء خلال فترة صعبة، لكنّها نجح في العبور بالوطن إلى بر الأمان وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.
وتخرج طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

وتوّلى المشير طنطاوي إدارة شؤؤون البلاد، رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.

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