رئيس المجلس العربي للمياه: المنطقة تواجه تحديات مائية غير مسبوقة

أكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، أن المنطقة العربية تواجه تحديات مائية، متعددة وغير مسبوقة تؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال أبوزيد -في كلمته اليوم خلال فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه بدبي- إنه على الرغم من التنظيم والاستثمارات الكبيرة في القطاعات ذات الصلة بالمياه، إلا أن الأدلة مازالت تشير إلى أن التغيرات المناخية المتزايدة بتأثيرها السلبي على توافر المياه، بالإضافة إلى ندرة المياه الموجودة في المنطقة، قد حولت سبل المعيشة إلى حالة من الفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائي، وأثرت بشدة على معدلات التوظيف ذات الصلـة بالمياه مؤدية إلى خفض كبير في فرص العمل والاقتصاد الإقليمي بشكل عام.

وأضاف أن الزيادة المستمرة فـي الطلب على المياه بسبب تزايد معدلات النمـو الاجتماعي والاقتصادي، مقترنة بالنمو السكاني والتغيرات في أنماط الاستهلاك، يتسـبب في زيادة الضغوط على المــوارد المائية المحدودة، خاصة في ظل ظروف النزاعات، حيث تكون البنية التحتية للمياه محدودة ومعرضة للضرر.

وأوضح أبو زيد أنه لا تـزال ضغـوط دول المنبـع علـى المياه العابرة للحدود تهـدد الاسـتدامة السلمية لسبل العيش في المنطقة، حيث ينبـع مـا يقـرب مـن 65 في المائة من مـوارد المياه المتجددة مـن خارج حدود المنطقة العربية.

وأشار إلى أن التشابكات المتباينة تجعل تحديات المياه عملية معقدة تتطلب دراسة شاملة لجميع القضايا ذات العلاقة بما فيها كل فئات المجتمع، مؤكدا وجود حاجة ماسة إلى بذل جهود متضافرة لتحسين سبل عيش المجتمعات والأفراد وتعزيز القدرة على مواجهة مخاطر الإجهاد البيئي، بما في ذلك تحسين إمدادات المياه والوصول إليها وحسن إدارتها.

ولفت رئيس المجلس العربي للمياه إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال صياغة سياسات متكاملة وشمولية، تلبي احتياجات جميع الفئات وتعترف بحقوقها الأساسية في توفير المياه والصرف الصحي بهدف بناء مجتمعات آمنة ومزدهرة، والحفاظ علـى سبل عيش صحية وعلى عزة وكرامة البشر جميعا.

وأعرب عن تطلعه إلى المشاركة في هذا الحدث الحيوي الهام لتبادل المعرفة والخبرات نحو تحقيق "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة"، والذي سيكون أيضا معلما مهما لتحديد رؤية وأولويات المنطقة العربية في هذه القضايا استعدادا للمشاركة في المنتدى العالمي التاسع للمياه في مارس 2022.