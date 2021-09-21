إدانة ممثل سابق للادعاء في سلوفاكيا بالفساد

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صدر حكم على ممثل ادعاء سابق رفيع المستوى في سلوفاكيا بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة الفساد.

وكان دوسان كوفاسيك المدعي الخاص في البلاد لعدة سنوات، مما جعله ممثل الادعاء العام الأعلى في قضايا الفساد والجريمة المنظمة.

وأدانت المحكمة يوم الاثنين ممثل الادعاء السابق بتهم تلقي رشاوى مقابل مساعدة أعضاء بمنظمات المافيا على تجنب السجن .

يشار إلى أن هذا الحكم ليس نهائيا. وقال محامي ممثل الادعاء السابق مساء الاثنين انه قدم استئنافا.

وأثارت هذه القضية جدلا سياسيا منذ اعتقال المتهم في تشرين أول/أكتوبر 2020.

وفي حين أشاد السياسيون الحكوميون المحافظون في سلوفاكيا بالحكم باعتباره جزءا من "تطهير" البلاد من الفساد، وصف روبرت فيكو رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب المعارضة "الاتجاه - الديمقراطية الاجتماعية" الشعبوي اليساري الإجراءات بأنها "محاكمة سياسية".