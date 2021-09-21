 إحباط تهريب 2300 كارت ميموري بمطار برج العرب في الإسكندرية - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 2:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

النتـائـج تصويت

إحباط تهريب 2300 كارت ميموري بمطار برج العرب في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 1:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 1:09 ص

تمكنت سُلطات مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، من إحباط محاولة راكب مصري يدعى "م.أ.ع"، تهريب 2300 كارت "ميموري"، تقدر قيمتهم المالية بمبلغ 50 ألفا و500 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد.

وتلقت أجهزة أمن المطار إخطارًا؛ يفيد اشتباه أعضاء الدائرة الجمركية في الراكب، وذلك أثناء إنهائه إجراءات تفتيش حقائب وأمتعة الركاب القادمين على الطائرة القادمة من الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبسؤاله الراكب أثناء محاولته الخروج من البوابة الجمركية، عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم جمركية من عدمه، أجاب بالنفي، وبتمرير أمتعته على جهاز الـ"اكس راي" تبين وجود أجسام غريبة متشابهة.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبتشكيل لجنة "أمنية – جمركية" وتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود المضبوطات، مخبأة داخل علب عطور، فتم التحفظ عليها، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2021، وجارٍ العرض على النيابة العامة لإعمال شئونها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك