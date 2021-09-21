انتقدت السفارة الروسية لدى بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزارة الخارجية البريطانية بشأن انتخابات مجلس الدوما الروسي واصفة إياها بأنها "غير لائقة".

وذكرت السفارة الروسية -في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "نعتبر بيان المكتب الصحفي لوزارة الخارجية البريطانية الذي أصدرته في ضوء انتخابات مجلس الدوما التي أجريت من 17 وحتى 19 سبتمبر محاولة جديدة للتدخل في الشئون الداخلية لروسيا. نعتبر هذه الأفعال غير مقبولة للدول المتحضرة".

وأكدت السفارة الروسية أن بريطانيا لا تريد أن تلاحظ العناصر الجديدة التي سعى النظام الانتخابي الروسي إلى تحسينها، كما أنها غير مهتمة بتقنية التصويت عبر الإنترنت التي استُخدمت في الانتخابات الفيدرالية للمرة الأولى ولا تهتم أيضًا بالإجراءات التي تسعى إلى تعزيز مؤسسات الرقابة العامة على الانتخابات بما في ذلك مراقبة مراكز الاقتراع والبث الإذاعي ونشر النتائج على الفور من كل لجنة.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أمس الإثنين أنه تم تقويض الحريات الديمقراطية خلال الانتخابات التشريعية الروسية، كما أدانت لندن التصويت في شبه جزيرة القرم التي تعتبرها ضمن الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا.